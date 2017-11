Gasquet krijgt verrassend voorkeur boven Mahut in finale Davis Cup

RUDESTATS Huseyin Dogan neemt afscheid als centurion

22 november VLISSINGEN - Na Sigi Leest (Sluiskil) was Huseyin Dogan dinsdag de tweede trainer in het Zeeuwse amateurvoetbal die lopende het seizoen is vertrokken. De trainer uit Goes trok de deur bij Bevelanders op een bijzonder moment achter zich dicht. Hij had net zijn 100ste officiële wedstrijd gecoacht.