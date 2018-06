Gasquet bereikt halve finales in Rosmalen

Gasquet, twee maal halve finalist op Wimbledon, stuit in de halve finale op zijn landgenoot Jeremy Chardy, die drie sets nodig had om de 23-jarige Amerikaan Mackenzie McDonald te verslaan (6-4 4-6 7-6 (5)).

De andere halve finale gaat tussen de Australiërs Bernard Tomic en Matthew Ebden. Tomic had in de tweede ronde Robin Haase verslagen en was in de kwartfinales te sterk voor de als vierde geplaatste Spanjaard Fernando Verdasco (6-4 7-6 (3)). Ebden was de Roemeen Marius de baas (6-3 6-3).