Gary Anderson na spektakelstuk tegen Chisnall naar halve eindstrijd

Aspinall had weinig tijd nodig om de 45-jarige Dolan te verslaan. In zijn eerdere partijen moest Aspinall vaak nog even in de wedstrijd groeien, maar tegen Dolan lukte veel bij de Engelsman. Bij Dolan viel juist weinig, waardoor Aspinall vrij eenvoudig met 5-1 in sets kon winnen en bij zijn debuut dus de halve finale haalt in Alexandra Palace.



In de tweede en laatste middagpartij in de kwartfinale stond de kraker tussen tweevoudig kampioen Anderson en Chisnall (twaalfde op wereldranglijst) op het programma. Anderson begon krankzinnig goed aan de partij en leidde binnen no-time met 3-0 in sets. Chisnall stelde zijn lot -met hulp van het publiek- nog even uit, maar Anderson trok de partij met 5-2 naar zich toe en verzekerde zich ook van een plekje in de halve eindstrijd.



Met een gemiddelde van 103,43 én een finishpercentage van 56,25% mag Anderson zich met recht 'titelkandidaat’ noemen in Londen. Ondanks de rugklachten waar Anderson dit WK al meermaals over klaagde. Tegen Chisnall had hij daar overigens weinig last van: ,,Mijn rug is redelijk okay“, aldus de Schot. ,,Gisteren heb ik drie uur bij de masseur op de tafel gelegen.”



Vanavond (vanaf ongeveer 20.00 uur) staan de laatste twee kwartfinalepartijen op het programma. Dan speelt Michael Smith tegen debutant Luke Humphries en neemt Michael van Gerwen het op tegen WK-verrassing én eveneens debutant Ryan Joyce. Als Van Gerwen wint, speelt hij morgen in de halve finale tegen The Flying Scotsman Anderson, net als Van Gerwen tweevoudig wereldkampioen.