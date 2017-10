Garcia grijpt laatste strohalm bij WTA Finals

Garcia weet vanmiddag of haar zege voldoende is voor een plaats in de halve eindstrijd. Ze is afhankelijk van de uitslag van de wedstrijd tussen haar Roemeense concurrente Simona Halep en Jelina Svitolina uit Oekraïne. Wozniacki was al zeker van een plaats in de halve finale, net als de Tsjechische Karolina Pliskova en Amerikaanse Venus Williams.