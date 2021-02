Garbiñe Muguruza verspeelt op weg naar finale slechts tien games in vier duels

VIDEO Ook Kyle Doesburg kiest voor de ambities van Kloetinge

5 februari GOES - Als leraar op het Ostrea Lyceum kreeg Kyle Doesburg de afgelopen jaren geregeld de vraag wanneer hij nou eindelijk terug ging keren bij Kloetinge. ,,Daar liepen sommige leerlingen wel over te zeuren, ja.’’ Dat is vanaf nu niet meer nodig, want de 31-jarige spits heeft de knoop doorgehakt. Doesburg vertrekt bij Hoek en keert na dertien jaar terug bij de club waar hij als jeugdspeler twee jaar voetbalde.