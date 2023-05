Gaël Monfils volgt het voorbeeld van zijn vrouw Elina Svitolina en krijgt Nederlandse coach

Roy Mulder is na blessure­leed op de weg terug: ‘Van een club die zo bruist, wil je onderdeel zijn’

Het was een mooi tafereel vorige week, voorafgaand aan de kampioenswedstrijd van Kloetinge. Terwijl zijn ploeggenoten bezig waren met de warming-up, stuurde Roy Mulder onbewust een bemoedigend signaal over zijn herstelproces na een ernstige knieblessure de wereld in. Hij hield in zijn ‘gewone’ kloffie dicht bij de middencirkel minutenlang een balletje hoog. ,,Ik hoop in augustus weer te kunnen aansluiten bij de selectie’’, zegt Mulder.