Gael Monfils in razend tempo naar kwartfinales US Open

HET LAATSTE WOORD Dirk Boehlé uit Hulst overwint vermoeid­heid en gescheurde buikspier bij Frans toernooi

2 september MONTPELLIER - Dirk Boehlé gaat met een prettig gevoel de winter in. De ­beachvolleyballer uit Hulst won zaterdag in Montpellier voor het eerst een toernooi op de World Tour. ,,En weet je wat het komische is? We wilden ons eigenlijk afmelden.‘’