Gabriel Jesus maakt na 65 duels einde aan bizarre Van Dijk-statistiek

Sandy den Exter komt een fractie van een seconde tekort

19:30 NISSE - Met barrages waar de liefhebber voor van huis komt bezorgden de ruiters zondag in Nisse de achttiende editie van Jumpin’ De Weel het fraaie slotstuk dat het verdiende. In een zinderende finale van de klasse M streden zeventien combinaties in de barrage op het scherpst van de snede om de prijzen. Mark van Roy uit Oirschot ging met de ruin Guidam Hop met de hoogste eer strijken. De Brabander stuurde de Quality Time-zoon als een scheermes in 34.33 over de acht hindernissen.