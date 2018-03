Frisse coupe voor Neymar en Van Persie wenst 'Fener' succes voor derby

Ver­jaar­dags­feest Ronde van Oud-Vossemeer afgeblazen

11:05 OUD-VOSSEMEER - De zeventigste wielerronde van Oud-Vossemeer is vanwege de slechte weersomstandigheden afgelast. De organisatie besloot zaterdagmorgen om tien uur dat het onverantwoord was om de koers te laten starten. Volgens voorzitter Frank Hommel was er geen andere keuze. ,,We kunnen de veiligheid van de renners en rensters niet garanderen.’’