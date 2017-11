Fransen aan de leiding in finale Davis Cup

Het jaar van Niek van Sprundel is voorbij

24 november HOEK - Bij Hoek moeten ze het vrijwel zeker tot het eind van dit kalenderjaar stellen zonder Niek van Sprundel. De topscorer raakte zaterdag tegen 's-Gravenzande (2-0-nederlaag) opnieuw geblesseerd. De eerste diagnose is dat Van Sprundel pas in 2018 weer in actie kan komen. ,,Ik denk dat het moeilijk wordt om hem voor de winterstop nog te kunnen laten spelen’’, zegt Jannes Tant.