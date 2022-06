Franse tennisster Mladenovic pakt vierde dubbeltitel in Parijs, opnieuw domper voor Gauff

LIVE | Casper Ruud in eerste grote finale tegen zijn idool Rafael Nadal, Spanjaard gaat voor 22ste grand slam

Rafael Nadal (36) uit Mallorca en Casper Ruud (23) uit Oslo staan tegenover elkaar in de finale van Roland Garros. Wint Nadal voor de veertiende keer in Parijs of pakt Ruud zijn eerste Grand Slam? Volg de finale via ons liveblog.

14:22