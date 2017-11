Franse tennissers na 13 jaar weer op eerste plek

Video Jong FC Den Bosch verlengt negatieve reeks Vlissingen

26 november DEN BOSCH – De misère is nog niet voorbij voor hoofdklasser VC Vlissingen. Jong FC Den Bosch bleek In een bijna leeg stadion De Vliert te sterk voor de Walcherse zondagclub: 1-0. Voor Vlissingse begrippen was het extra zuur – en passend bij de prestaties in de laatste weken, waarin het op allerlei wijzen tegenzat - dat die ene treffer kwam van een eigen.