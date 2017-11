Frankrijk te sterk voor België in finale Davis Cup

Harmes heeft geen zin in Warandeloop en haalt zijn gram in Nisse

15:22 NISSE - Erwin Harmes was niet geselecteerd om bij de elite te lopen in de Warandeloop in Tilburg en werd veroordeeld tot de B-loop waarvoor hij al op zondagmorgen zeven uur per trein naar Tilburg moest vertrekken. ,,Daar had ik geen zin in en daarom loop ik in Nisse'', liet hij weten.