Frankrijk en Kroatië op koers voor nieuwe finale

Kustmara­thon geeft ernstig zieke Lievense nog ontspan­ning

15:43 ZOUTELANDE – Lein Lievense uit Zoutelande is blij dat hij de Kustmarathon nog kan meehelpen organiseren. ,,Als ik dat niet meer kon, had ik helemaal niks meer om handen. Dan was mijn leven haast doelloos geworden”, zegt hij in een openhartig interview met deze krant, dat zaterdag verschijnt.