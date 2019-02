Frank de Boer verliest eerste officiële duel met Atlanta United

Kabwe Manengela naar Hoek, Nyemb per direct gestopt

21 februari HOEK - Hoek heeft met het oog op volgend seizoen opnieuw een nieuwe speler vastgelegd. Francis Kabwe Manengela komt over van Halsteren, waar de linksbuiten nu aan zijn eerste seizoen bezig is. Hij verruilde Goes afgelopen zomer voor de Brabantse hoofdklasser. Kabwe Manengela is na zijn oud-ploeggenoot Erwin Franse – die net als hij uit Kwadendamme komt – en doelman Nicholas Skverer (Woezik) de derde nieuwe speler voor Hoek.