Frank de Boer over Slot: ‘Met Feyenoord in CL is andere dimensie’

VIERDE DIVISIE Van de hel naar de hemel: Kloetinge pakt de titel in pijnlijke en knotsgekke kampioens­wed­strijd

De voetballers van Kloetinge zijn voor het tweede seizoen op rij kampioen geworden. Zaterdag pakten de Zeeuwen op bezoek bij ARC in Alphen aan den Rijn de titel in de vierde divisie. Dat gebeurde niet op glansrijke wijze, want Kloetinge ging pijnlijk onderuit (4-1). Maar dankzij gunstige resultaten op de overige velden was de titel toch binnen.