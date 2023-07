Fraaie zege Dirk van Duijvenbode bij World Matchplay na thriller tegen Kim Huybrechts

LIVE Wimbledon | Novak Djokovic op koers voor 24ste grandslam­ti­tel in finale tegen Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz en Novak Djokovic strijden om de titel in het mannenenkelspel van Wimbledon. De 20-jarige Alcaraz kan zijn tweede grandslamtitel veroveren (na de US Open vorig jaar), de zestien jaar oudere Djokovic won Wimbledon al zeven keer eerder en kan zijn 24ste grand slam winnen. Wie toont zich de sterkste op het gras in Londen? Volg in ons liveblog de belangrijkste ontwikkelingen. Tussenstand Alcaraz - Djokovic 1-6, 4-4