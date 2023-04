Foutje bedankt! Nederlandse tennissters krijgen herkansing na blunder computer

Er was in de Turkse kustplaats aanvankelijk onduidelijkheid over de uitslag in de poule. De computer van de referee had berekend dat Nederland derde was geworden in de groep, achter Hongarije en Turkije, maar dat werd later teruggedraaid. Omdat Oranje eerder in de week van Turkije had gewonnen, werd het aangewezen als nummer 2. Beide landen hadden deze week drie van de vier ontmoetingen gewonnen en een winstsaldo van 8-4.