Fotoserie: zo werd Krajicek 25 jaar geleden op Wimbledon ‘King Richard’

Podcast Italië naar finale na zinderende clash met Spanje, Morata de schlemiel

7:05 Italië staat zondagavond in de finale van het EK, waarin Engeland of Denemarken de tegenstander is. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini is nu al 33 wedstrijden op rij ongeslagen. Spanje werd in de strafschoppenserie met 4-2 verslagen, nadat het na 120 zinderende minuten 1-1 stond op Wembley.