Fotoserie: Barney voor het laatst in de spotlights

Van Barneveld zei dat donderdag in Ahoy, waar hij in zijn laatste duel in de Premier League met 7-1 ten onder ging tegen zijn landgenoot Michael van Gerwen. ,,In mijn eigen land word ik vernederd, twee keer met 7-1. Ik heb er genoeg van, ik ben moe en op”, lichtte Van Barneveld zijn besluit toe op de persconferentie. Onze fotograaf Pim Ras was er donderdagavond van het begin tot het einde bij. Dit is zijn fotoserie.