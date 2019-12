Fotoreeks: ‘Ally Pally’ in kerstsfeer

Vormer loodst Brugge met goal en assist langs Anderlecht

22:51 Anderlecht beleeft in de Belgische voetbalcompetitie tot nu toe een anoniem seizoen en is nu ook in de strijd om de nationale voetbalbeker uitgeschakeld. Verantwoordelijk daarvoor was koploper Club Brugge, dat in Brussel met 2-0 won.