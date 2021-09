Forse kritiek op WTA Finals: ‘Belachelijke omstandigheden, echt schandalig’

Almeida klopt Mollema in Ronde van Luxemburg

14 september De Portugese wielrenner João Almeida heeft de openingsrit van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De renner van Deceuninck - Quick-Step was na een rit over 140 kilometer met start en finish in Luxemburg-Stad de snelste in de sprint van een grote groep. De Nederlander Bauke Mollema kwam als tweede over de streep.