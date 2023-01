Flirtende Stefanos Tsitsipas steelt harten in Melbourne, nu alleen Novak Djokovic nog even verslaan

Rechtszaak rond voetbal­lers Hoek krijgt vervolg, hoger beroep aangete­kend

De rechtszaak rond de Hoek-voetballers Roycel James en Steve Schalkwijk krijgt toch nog een vervolg. Er is hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van de kantonrechter. De zaak komt nu voor bij het Gerechtshof in Den Bosch. Er is nog geen zittingsdag bekend.

27 januari