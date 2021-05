Financiële bonus gloort voor Michael van Gerwen: ‘Ik sta weer waar ik thuishoor’

Michael van Gerwen heeft na veertien speelronden in de Premier League Darts weer de koppositie in handen. Zo is hij weer een stap dichterbij om de reguliere competitie voor de achtste keer als nummer één af te sluiten. ,,Ik sta weer waar ik thuishoor", reageerde Van Gerwen, die zich met nog twee avonden te gaan ook al weet verzekerd van een plek in de finaleronde.

Eigenlijk speelt Van Gerwen altijd wel goed in de Premier League Darts. Sinds zijn eerste deelname in 2013 was hij in de reguliere competitie vaak ongenaakbaar en eiste dan ook bij zeven opeenvolgende edities de eerste plek voor zich op. Vijf keer resulteerde dat via de beslissende play-offs uiteindelijk ook in de eindzege.

Alleen vorig jaar ging het tijdens de corona-editie eigenlijk faliekant mis. Van Gerwen kon achter gesloten deuren - vanwege corona werden er geen fans meer toegelaten - niet voorkomen dat hij voor de eerste keer buiten de top vier viel en raakte zo zijn titel kwijt. Ook in 2021 waren er bij de eerste twaalf speelronden geen toeschouwers welkom, maar nu in de slotweek zijn er in Milton Keynes dagelijks maximaal duizend fans aanwezig. Daar is Van Gerwen uitermate blij mee. ,,Voor iedereen die betrokken is bij het darts is dit een belangrijke stap voorwaarts.”

Van Gerwen speelt het liefst met publiek en had naar eigen zeggen dat ook wel de nodige problemen met het spelen voor lege zalen. ,,Het is nu natuurlijk nog niet zoals vanouds met volle zalen, maar het publiek is echt fantastisch. Het geeft je kippenvel. Maar ik moet er ook wel weer een beetje aan wennen.” Zelf speelde Van Gerwen in maart van vorig jaar voor de laatste keer met publiek.

Dankzij de overwinning op Gary Anderson bracht Van Gerwen zich dus in een goede positie. ,,Vanuit hier kan ik naar de finales toewerken. Ik voel me weer goed en heb veel vertrouwen, maar ik moet het op het podium laten zien. Als je deze titel wilt winnen, dan moet je geen genade kennen.”

Voor de eindwinnaar ligt vrijdagavond een cheque klaar van 250.000 Britse ponden. De nummer één van de reguliere competitie ontvangt een bonus van 25.000 pond. Van Gerwen heeft met nog twee speelronden te gaan een voorsprong van één punt op zijn naaste belagers Nathan Aspinall en José de Sousa.

Programma & stand

