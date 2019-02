Finaleweek gloort voor tennissers na zege Haase

Door Rik Spekenbrink Robin Haase stond er weer gewoon. Juist de man die de nieuwe Davis Cup-opzet eigenlijk helemaal niets vindt, hielp zijn land gisteravond goed op weg naar de eerste finaleweek van het toernooi, in november in Madrid. Hij poetste met een simpele zege op Lukas Rosol (6-2, 6-4) de toch wat bittere nederlaag van Tallon Griekspoor tegen Jiri Vesely (7-5, 4-6, 4-6) weg. Rosol was op papier bepaald geen fijne tegenstander voor Haase. Van de zes eerdere ontmoetingen verloor hij er vijf, de laatste keer in 2017 in Den Haag, toen Nederland de Davis Cup-ontmoeting met Tsjechië uiteindelijk wel won. Maar meestal is Haase in een oranje shirt een zekerheidje tegen lager geklasseerde spelers. En dat is Rosol sinds een tijdje. Hij is uit vorm en afgezakt naar plek 140 op de wereldranglijst. Haase kent ook nog geen geweldig 2019, maar hij speelde gisteren zeer degelijk en strafte de vele fouten van zijn tegenstander kordaat af.

Griekspoor had eerder op de dag bijna alles goed gedaan in zijn debuutwedstrijd in het landentoernooi. Met goed serveerwerk en op zijn tijd prima aanvalsspel had de nummer 211 van de wereld er een gevecht van gemaakt tegen de Tsjechische kopman, die ruim honderd plaatsen hoger staat. Maar toen hij Vesely op zijn rug had liggen, liet hij de gehavende Tsjechische kopman toch nog ontsnappen.



Begin derde set leek Vesely de partij al met succes te hebben gekanteld, maar bij 2-1 moest hij zich midden in de game laten behandelen aan een pijnlijke teen. Die werd met tape aan een andere teen geplakt en beperkte hem duidelijk bij het rennen. Na een knappe game maakte Griekspoor op 4-3 de break achterstand onschadelijk. Maar door een povere game daarop werd hij prompt weer gebroken. Op zijn tandvlees serveerde Vesely, blij dat van best-of-five sets is afgestapt, de partij uit.



Of hij ook vandaag kan spelen, is afwachten. Eerst wordt het dubbelspel afgewerkt. Vooralsnog staan specialisten Jean-Julien Rojer en Matwé Middelkoop opgesteld, maar mogelijk kiest captain Paul Haarhuis voor Haase. Die partij moet worden gewonnen door Nederland, waarna nog één zege in de enkelspelen volstaat om zich bij de achttien landen te scharen die de finaleweek gaan spelen.