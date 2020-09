Finale NBA gaat tussen Miami Heat en LA Lakers

Weer een punt voor drieban­ders Dallinga.com

27 september OOSTERHOUT - De driebanders van Dallinga.com kwamen in de eredivisie tegen DKM Tools een 4-0-achterstand te boven deelden uiteindelijk de punten in Oosterhout. Treva Theory Cues ging in de eerste divisie met 1-7 onderuit. In de topteam competitie was een glansrol weggelegd voor Peter de Bree, maar hij kon niet voorkomen dat De Hazelaar XL Box tweemaal onderuit ging.