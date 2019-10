Fenomenale Van Gerwen na prachtig gevecht naar finale Champions League of Darts

Het werd vervolgens een zenuwslopende partij van hoog niveau, met beide darters die een gemiddelde gooide met drie pijlen van ruim meer dan 100 punten. Van Gerwen en Price bleven aan elkaar gewaagd en bij een stand van 10-10 kwam het uiteindelijk tot een beslissende 21ste leg. Price mocht die leg beginnen, maar Van Gerwen liet nog eens zijn klasse zien en greep de overwinning. En dat met een gemiddelde van 105.81 punten met drie pijlen, tegenover 102.24 van Price.



Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen wist in de drie voorgaande edities van de Champions League of Darts het toernooi niet op zijn naam te schrijven. Een finaleplaats in 2016, de eerste editie, is tot dusver zijn beste resultaat. Hij verloor toen van de inmiddels gestopte dartslegende Phil Taylor. In 2017 won Mensur Suljovic het toernooi, vorig jaar was Gary Anderson de winnaar.