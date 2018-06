‘Federer zonder Nike is als Cruijff in een Feyenoord-shirt’

Door Arjan Schouten

Hoe moet dat straks met die RF-kledinglijn? Met al die polo’s, haarbanden, sokken, broekjes en tennisschoenen van Nike met het persoonlijke logo van Roger Federer erop? Al ruim twintig jaar is de Zwitser – naast Rafael Nadal – het tennissende marketinginstrument van de Amerikaanse sportgigant. Maar een definitieve breuk lijkt aanstaande met de winnaar van 20 Grand Slam-toernooien.

Eerder deze week bekende Federer na zijn rentree op gras in Stuttgart dat zijn contract met Nike al een paar maanden is verlopen. ,,Sinds maart heb ik geen contract meer met ze. Na al die jaren liep dat af. We zijn in gesprek en we zien wel wat er gaat gebeuren’’, zo schetste Federer een open toekomst waarin alles nog mogelijk is. ,,Dit is ook onderdeel van het spel. Niet het fijnste onderdeel, maar tegelijkertijd biedt het ook weer mogelijkheden’’.

,,Heel opmerkelijk’’, reageert oud-tennisser John van Lottum, nu actief als media- en marketingstrateeg. ,,Die twee merken zijn toch vanaf dag één onlosmakelijk met elkaar verbonden geweest. En Nike past ook enorm bij de persoon die Federer is. Dus zou je denken dat hij na zijn pensioen een soort legacy krijgt zoals ook Michael Jordan. Nee.. Ik kan dit niet helemaal plaatsen.’’

Het hele verhaal zou Federer, die vandaag in Stuttgart de halve finale haalde, niet hebben willen vertellen, zo gaan de geruchten. In Duitsland draagt hij nog steeds Nike-kleding, maar volgens het Britse The Times zou dat wel eens heel snel voltooid verleden tijd kunnen zijn. Voor heel veel geld zou hij namelijk op het punt staan een meerjarig contract te tekenen met het Japanse Uniqlo, dat onlangs nog Novak Djokovic verloor aan Lacoste.

Volledig scherm Roger Federer © Marijan Murat/dpa Ook sportmarketeer Michel van Grunsven van Triple Double kent die verhalen. ,,Maar ik weiger te geloven dat dit alleen om geld zou gaan’’, zo reageert hij. ,,Misschien ben ik een romanticus, hoor. Maar ik kan me ook voorstellen dat we hier te maken hebben met een man van 36 die niet meer de liefde voelt van Nike die eerder wel in hem gestoken werd. Om alleen te zeggen dat het om geld draait, is me iets te simplistisch.’’

Ook bij Van Lottum gaat dat er niet in. ,,Dat mag ik niet hopen dat het alleen een financiële keuze is. Bovendien, dat lijkt me voor iemand als Federer ook niet echt nodig’’, aldus de oud-tennisser, die benieuwd is wat er straks met het RF-logo op Federers kledinglijn gebeurt. ,,Dat wordt nog wel een kwestie, want dat logo schijnt in zijn eigen bezit te zijn. En daar is hij nogal aan gehecht. Als hij voor zijn tenniswedstrijden gaat kaarten, doet hij dat zelfs met kaarten met RF erop. Wat er ook gaat gebeuren, opmerkelijk is de keuze wel. Om Federer straks in een ander merk te zien lopen, dat zal hetzelfde voelen als Johan Cruijff destijds in een een Feyenoord-shirt.’’