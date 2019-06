Federer zonder moeite en setverlies naar tweede week

De Argentijn evenaarde met het bereiken van de vierde ronde zijn beste prestatie in een grand slam, maar kwam er vanmiddag geen moment echt aan te pas. Een tot de nok toe gevuld Court Philippe Chatrier zag hoe Federer zijn opponent vanaf het eerste punt onder druk zette. Hij brak Mayer in de openingsgame en sleepte daarna servicebehoud uit het vuur. Het was de basis voor de winst in de eerste set, die hij met een dubbele break betrekkelijk comfortabel pakte.



De tweede set volgde hetzelfde patroon: Federer plaatst in de openingsgame de break, om die vervolgens niet meer uit handen te geven. Bij een 3-5 stand bracht de Zwitser zichzelf op één set van de overwinning door opnieuw door de service van Mayer te gaan.



Waar de winnaar van 20 grand slams in zijn vorige partij tegen Casper Ruud nog de nodige moeite had met het beslissen van de partij, was daar vandaag absoluut geen sprake van. Hij bleef de dienst uitmaken in de slagenwisselingen en plaatste bij 2-3 de beslissende break. Drie games later maakte hij het op love af.



In zijn twaalfde kwartfinale treft de winnaar van tien jaar geleden de winnaar van de kraker - op papier althans - tussen landgenoot Stan Wawrinka en de als zesde geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas.