Federer zet alles op alles bij US Open

De 37-jarige Zwitser veroverde een kwart van zijn twintig grandslamtitels op de US Open. Zijn laatste eindzege dateert echter al van tien jaar geleden. Van 2004 tot en met 2008 was Federer vijf keer op rij de beste in New York. ,,Alles liep in die periode op rolletjes. Ik was de nummer 1 van de wereld, ik verloor weinig partijen. En als ik naar de US Open kwam, had ik altijd overal een antwoord op, ongeacht wie mijn tegenstander was en hoe de omstandigheden waren.''