Federer wint zijn 400ste partij op Grand Slam

Roger Federer heeft in zijn vierhonderdste wedstrijd op een Grand Slam de vierde ronde van Roland Garros bereikt. De als derde geplaatste Zwitser had aanvankelijk weinig te duchten van de Noor Casper Ruud en won na een moeizame derde set met 6-3, 6-1, 7-6 (8).

Federer won Roland Garros in 2009 en kwam bij zijn laatste optreden in 2015 tot de kwartfinales. In 2014 werd hij in de vierde ronde uitgeschakeld door Ernests Gulbis uit Letland.

Tegen Ruud kwam Federer in de eerste twee sets niet in de problemen. Aan het begin van de derde set wist de Noorse nummer 63 van de wereld de opslagbeurt van de Zwitser te winnen en uit te lopen naar 2-0. Federer brak terug en daarna ging het gelijk op. In een spannende tiebreak kregen beide spelers kansen om de set te winnen. Op zijn vierde matchpoint sloeg Federer toe.

Voor de 37-jarige Zwitser was het de vierhonderdste wedstrijd op een grandslamtoernooi, daarvan won hij er 345. Federer is de eerste tennisser die deze mijlpaal heeft bereikt. Hij is ook de oudste tennisser die de achtste finales van een grand slam heeft bereikt sinds Jimmy Connors bij de US Open in 1991. ,,Ik ben opgelucht en ik verheug me op een douche”, zei de twintigvoudig grandslamwinnaar na afloop op Court Suzanne Lenglen.

In de vierde ronde treft Federer de winnaar van de partij tussen de Fransman Nicolas Mahut en de Argentijn Leonardo Mayer.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © EPA