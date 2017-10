Federer wint bij rentree in Basel

Tant: 'Kans dat wij stunten is klein, maar we moeten erin geloven'

19:15 HOEK - Het zijn voor Hoek-trainer Jannes Tant wat vreemde weken. Lange tijd hield de strafschoppensoap de gemoederen in Hoek en ver daarbuiten bezig en sinds die soap na de laatste aflevering in Lisse voorbij is, begon het toewerken naar het uitduel met Heracles, dat woensdagavond vanaf 18.30 uur wordt afgewerkt. ,,Het wordt voor de supporters en sponsors van Hoek een dag om te genieten, maar ik wil ook een goede wedstrijd spelen en dan komen onze mogelijkheden vanzelf. En dan moeten we scherp zijn.’’