Federer wil naar Spelen in Tokio: ‘Mijn hart heeft het besloten’

Ik heb het al lange tijd met mijn team over de Spelen gehad. Wat moet ik volgend jaar doen tussen Wimbledon en het US Open?", vertelt Federer. ,,Ik heb twee keer de vlag gedragen voor Zwitserland en heb een gouden en zilveren medaille veroverd. Ik zou graag nog een keer naar de Spelen gaan."



Federer veroverde in 2008 de gouden medaille in het dubbelspel met Stan Wawrinka en verloor in 2012 de finale in het enkelspel in Londen van Andy Murray. Zo blijft de gouden medaille in het enkelspel nog de enige hoofdprijs die ontbreekt op het indrukwekkende palmares van de 38-jarige Zwitser. Federer ontbrak in 2016 in Rio vanwege een blessure.