Federer verslaat Tsitsipas en verovert 100ste ATP-titel uit carrière

VIDEO Emotionele avond voor familie Van de Ven bij filmpremiè­re

17:38 VLISSINGEN – Voor de tweede keer in korte tijd liep Nancy van de Ven vrijdagavond over de rode loper. Ditmaal deed de motorcrossster dat in haar woonplaats Vlissingen waar One Goal in première ging, waarin zij en haar familie centraal staat. Het was een emotionele avond.