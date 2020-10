Federer traint beperkt maar pijnvrij: ‘Pas meedoen aan toernooien als ik 100 procent fit ben’

Leip­zig-middenvel­der Haidara test uren voor CL-duel positief, ook Gnabry besmet met corona

20 oktober Amadou Haidara (22) van Leipzig heeft positief getest op het coronavirus. Dat kwam dinsdag aan het licht, slechts een paar uur voordat de Duitse club in de Champions League tegen het Turkse Basaksehir gaat spelen. Hij had een hertest ondergaan, omdat er in eerste instantie sprake was van een onduidelijke uitslag.