Federer tegen Zverev, Nadal treft Thiem

Avonturier Van den Driest is klaar met zwerven

7 november VEEN - Hij reisde de halve wereld over, zocht zijn voetbalgeluk in onder meer Angola, Bulgarije, Letland, Frankrijk, Portugal en Cyprus en streek eind augustus ineens neer in Veen. ,,Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord'', bekent Adreano van den Driest (25). De linksbenige aanvaller, die in het verleden ook voor Zeelandia Middelburg en JVOZ speelde, is sinds twee maanden vader van een dochter en is wel een beetje klaar met het avonturier zijn. ,,Ik had geen zin meer om te zwerven.''