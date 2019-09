Federer tegen Murray op eerste ATP Cup

Swift wil niet slechts een bijrol spelen

7:00 MIDDELBURG - De spectaculaire overwinning van zaterdag op Sporting Delta (31-18) sterkte Swift in de overtuiging dat het écht wat te zoeken heeft in de hoofdklasse. ,,Als promovendus is handhaving natuurlijk het belangrijkste”, zei coach Dennis Plantinga. ,,Maar wij geloven dat we tot meer in staat zijn. Dan zit ik zelfs te denken aan een plek in het linkerrijtje.”