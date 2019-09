Federer strandt in kwartfinale US Open

Doelman Van Lare in voorselec­tie Oranje onder 17

3 september ZEIST - De afgelopen jaren speelde Aron van Lare interlands voor Oranje onder 14, 15 en 16 jaar. De kans is groot dat de doelman uit Terneuzen, die al enkele jaren in de jeugdopleiding van PSV speelt, daar binnenkort ook Oranje onder 17 aan kan toevoegen. Van Lare is door KNVB-coach Mischa Visser opgenomen in de voorlopige selectie van Onder 17, dat later deze maand tegen oefeninterlands speelt.