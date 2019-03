Federer stoot door naar finale masterstoernooi Miami

RUDESTATS Julius Bliek: nooit op donderdag, nooit met links en altijd met 17

29 maart DORDRECHT - Bij de club waar hij zijn profcarrière startte (FC Dordrecht), speelde Julius Bliek vrijdagavond zijn 50ste wedstrijd in het profvoetbal. Kort voor tijd viel hij in bij Go Ahead Eagles, dat toen de winst al praktisch binnen had (1-3).