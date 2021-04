Federer slaat masterstoernooi Rome over

De Koning onttroond als Europees kampioen; werk aan de winkel voor Paralym­pics

11 april VARESE – Er is werk aan de winkel voor pararoeier Corné de Koning uit Goes. Op het Europees kampioenschap in Varese pakte hij zondag het zilver, samen met Annika van der Meer. De achterstand op de twee Britten, over ruim vier maanden ook de voornaamste tegenstanders tijdens de Paralympics van Tokio, was liefst 9 seconden.