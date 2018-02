Federer rekent in Rotterdam razendsnel af met Belg Bemelmans

ABN AMRO WTTDe tennisfans die vanavond in de file stonden rond Rotterdam Ahoy, hadden een slechte avond. Roger Federer (36) rekende in de achtste finale van het ABN AMRO World Tennis Tournament in 47 minuten af met de Belg Ruben Bemelmans: 6-1, 6-2.

De eerste set was al binnen 18 minuten gespeeld. Hij was met 6-1 duidelijk te sterk voor Bemelmans, die voor het eerst tegen de Zwitserse tennislegende speelde. De nummer 116 van de wereldranglijst had in de eerste set geen schijn van kans en was duidelijk onder de indruk van zijn opponent en de volgepakte zaal in Rotterdam Ahoy.

De dertigjarige tennisser uit Genk was in de tweede set een stuk sterker, maar verloor ook deze na een halfuur spelen met 6-2. Na 47 minuten stond de eindstand op het scorebord. Het was de achtste partij in Federers loopbaan die hij won binnen vijftig minuten (exclusief opgaven).

ABN AMRO WTT on Twitter More history to come. RF🇨🇭#abnamrowtt https://t.co/MpJjeNmZ6l

Missie

'King Roger' is met een missie naar Ahoy gekomen. Als hij de halve finales bereikt van het toernooi dat hij in 2005 en 2012 op zijn naam schreef, wordt hij de oudste nummer één ooit. Andre Agassi heeft dat record nu nog op zijn naam staan. De Amerikaanse tennislegende was 33 jaar en 131 dagen oud toen hij in 2003 voor het laatst bovenaan de ATP-ranking stond.

Op weg naar die mijlpaal moet Federer nog twee tennissers verslaan. In de tweede ronde wacht morgen de Duitser Philipp Kohlschreiber, waarna vrijdag alleen nog een Nederlander hem kan weerhouden van de nummer één-positie: Robin Haase of Tallon Griekspoor. Laatstgenoemde, nummer 259 op de wereldranglijst, zorgde eerder vandaag voor een grote stunt met de uitschakeling van de Zwitserse topspeler Stan Wawrinka, de huidige nummer dertien van de wereld: 4-6, 6-3, 6-2.

'Geen ruimte voor sympathie'

Federer werd na afloop gevraagd over zijn partij, waarin Bemelmans geen schijn van kans had. ,,In tennis is geen ruimte voor sympathie met je tegenstander. Vroeger maakte ik die fout nog wel eens, maar die fout maak ik niet meer. Het is niks persoonlijks, ik doe gewoon altijd mijn uiterste best. Hoe ik het zou doen als ik tegen mezelf zou spelen? Ik denk dat iedere tegenstander kans maakt tegen mij, maar ze moeten er wel in geloven. Probeer iets geks, geef niet op als het even niet loopt."