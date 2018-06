Federer raakt record kwijt aan Lopez

Jongeling (17) met JVOZ-verleden krijgt kans bij FC Dordrecht

29 juni HOEK - De eerste week van de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen bracht de selectie van FC Dordrecht in Zeeland door. De spelers en staf logeerden vanaf maandag in hotel De Elderschans in Aardenburg, gingen naar het strand in Cadzand, leerden boogschieten en trainden vooral op het kunstgras van Hoek. Zaterdagavond wordt de week in Oost-Souburg afgesloten, met een oefenwedstrijd tegen zaterdag-derdeklasser RCS.