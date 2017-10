Federer overklast Goffin en bereikt opnieuw finale in Basel

Vriend en ploeggenoot zit De Bruijn dwars in we­reld­be­ker­toer­nooi

16:20 LA BAULE - In het Wereldbekertoernooi in Frankrijk is Jean Paul de Bruijn uitgeschakeld in de achtste finales. Zijn vriend en clubgenoot bij Dallinga.com Frédéric Caudron was net iets sterker dan de Hulstenaar.