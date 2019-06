Federer op koers voor dertiende finaleplek in Halle, Barty bijna nummer één

Zussen Van den Broek gaan voor bonus met Hontenisse

15:26 HENGSTDIJK - Had het anders kunnen lopen? Had Lisan van den Broek (20) nu in Frankrijk kunnen staan tussen sterren als Lieke Martens en Vivianne Miedema? Misschien wel, maar zelf maakt ze zich er totaal niet druk om. Het voetballen met haar zus Aniek (maandag 17) bij Hontenisse vergoedt al veel. Samen gaan ze morgen in Bergen op Zoom - omdat er een extra promotieplaats beschikbaar is - tegen Bavel 2 op jacht naar een plek in de eerste klasse.