Federer op indrukwekkende wijze naar kwartfinales

DERDE DIVISIE Hoek heeft weer genoeg aan één treffer

31 augustus HEEMSKERK – Net als in de eerste competitiewedstrijd tegen FC Lisse (1-0), liet Hoek ook in het tweede duel van dit seizoen zien nog verwijderd te zijn van de echte topvorm. Vreemd is dat echter niet, met een nieuwe trainer die pas anderhalve week in dienst is en een ploeg die duidelijk nog automatismen moet kweken. Toch is met de cijfers helemaal niets mis, want in Heemskerk werd de tweede overwinning op rij geboekt (0-1).