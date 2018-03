Federer op indrukwekkende wijze naar halve finale Indian Wells

VIDEO Legendarische zwemtocht Vlis­sin­gen-Bres­kens afgeblazen: 'Een enorme deceptie'

15 maart VLISSINGEN - De zwemtocht tussen Vlissingen en Breskens gaat volgend jaar niet door. Het bestuur van de stichting Scheldebeker vindt het in 'organisatorisch en financieel opzicht niet haalbaar' om het evenement te houden. De Scheldebeker had op zaterdag 20 juli 2019 moeten plaatsvinden. ,,Dit is een enorme deceptie'', vertelt Frans Reyniers van de organisatie.