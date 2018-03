Federer ontsnapt aan eerste nederlaag in 2018

Coric had in de eerste set aan één break genoeg voor de zege. In de tweede set pakte de 21-jarige Kroaat meteen een break, maar kon die niet vasthouden. De Zwitser brak echter terug naar 4-4 en greep vervolgens de set.



In de derde set wonnen beide tennissers over en weer elkaars servicebeurten. Op 5-4 liep Federer uit naar 0-40 en kreeg hij drie punten voor de wedstrijd. Op het eerste sloeg hij meteen toe.



De Zwitser is al zeventien partijen op rij ongeslagen in 2018. Federer won de Australian Open en het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. Op Indian Wells verdedigt hij zijn titel.