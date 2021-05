Federer onderuit bij eerste duel op gravel in 711 dagen: ‘Het seizoen begint voor mij op gras’

Federer maakte begin maart in Doha zijn rentree in het wedstrijdcircuit. Een maand geleden meldde hij dat hij in Genève en Parijs zijn rentree zou maken op gravel. Roland Garros wordt gehouden van 30 mei tot en met 13 juni. Federer kondigde eerder al aan dat hij begin mei wilde deelnemen aan het graveltoernooi van Madrid, maar daar zag hij toch vanaf.

Federer plaatste vanmiddag in de derde en beslissende set tegen Andujar een vroege break en liep uit naar een voorsprong van 3-1. Andujar sloeg echter terug en kwam bij 4-4 weer op gelijke hoogte. De Spanjaard brak Federer in zijn laatste servicegame nog eens.

,,Ik ken mijn beperkingen op dit moment”, aldus Federer. ,,Mensen verwachten veel van mij en ik heb hoge verwachtingen van mezelf. Dus als ik van de baan loop en het gevoel heb dat ik zoveel beter had kunnen spelen, voelt dat vreemd en teleurstellend. Dit is het proces dat ik moet doorlopen. Ik kan mezelf niet te hard aanpakken. Ik moet terug naar de tekentafel en met mijn begeleidingsteam praten en vragen wat het plan is voor de komende tien dagen. Wat hebben ze vanaf de zijkant gezien dat ik misschien niet heb gezien en gevoeld? Die gesprekken zullen we veel voeren.”