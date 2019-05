Federer niet verder in Rome door beenblessure

Rogier Veenstra loopt in Zwolle titel ‘amateur­trai­ner van het jaar’ mis

14:44 ZWOLLE - Rogier Veenstra uit Middelburg is vrijdagmiddag de ereprijs Amateurtrainer van het Jaar misgelopen. In Zwolle moest de trainer van voetbalvereniging Goes vakgenoot Laurens Knippenborg van RKZVC voorrang geven.