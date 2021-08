Federer niet naar Toronto en Cincinnati

Atleten jagen bij Goes on Track op records en goed gevulde prijzenpot

16:07 GOES - Atletiekvereniging AV’56 beloont baanrecords bij de wedstrijd Goes on Track met 100 euro. De kans dat er één of meerdere sneuvelen, is vrijdagavond zeker aanwezig. De Goese club heeft namelijk atleten en atletes aangetrokken die persoonlijke records hebben die scherper staan dan de baanrecords.